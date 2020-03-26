В Харькове самое часто посещаемое место во время карантина полностью опустело

Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост в фейсбуке харьковчанина Олега Звягина.

Так, на Южном вокзале в Харькове уже не отправляются пассажирские поезда и пригородские электрички. Нет и привычных бабушек, которые торгуют у входа в метро пирожками и цветами. Самое часто посещаемое место города и местными жителями, и туристами полностью опустело на время карантина.

«Вот так сейчас выглядит вокзал в час пик», – подписал снимок Звягин.

В комментариях харьковчане также поделились своими актуальными снимками вокзала и начали удивляться, куда все подевались, ведь нет даже бездомных.

«А куда все бомжи делись?», «Пока закрыт, могли бы немножко подкрасить», «Город вымер», «не город, а вокзал. Поезда и электрички ведь не ходят. Так что там делать?», «ага и скоро по площади будут гулять олени (как в Японии)», «Чисто и красиво», «Дык, если поезда отменили, понятное дело», «Как в Симферополе с 2014», – написали в комментариях пользователи сети.

Напомним, что в Харькове в отделении почты обнаружили крупную поставку медицинских масок, при этом в продаже в аптеках города их нет.

Харьковчан возмутил вопиющий случай. В городском отделении Новой почты местный житель заметил многочисленные упаковки медицинских масок. При этом, в большинстве аптек Харькова в продаже их нет.

«Сегодня. 19 отделение, Новая почта, отправка партии масок, при этом в Харькове в продаже масок нет», – отметил он, продемонстрировав наглядное фото с масками.

Также в сети показали, за сколько продают медицинские маски в Эпицентре. Так, 50 штук масок стоят почти 1000 грн. В сети шутят, что это цена за магазин, а не за маски.

Напомним, влюбленные харьковчане поразили смелым поступком.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

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