Коронавирус – не повод отменять свадьбу, решили влюбленные харьковчане и отправились в ЗАГС за свидетельством о бракосочетании

Фотография молодоженов появилась в паблике «ХС Харьков», передает Politeka.

На фото – влюбленная пара позирует через открытый люк белого авто, украшенного свадебными аксессуарами.

Отметим, что молодая семья ответственно подошла к нынешней ситуации в городе и отправилась регистрировать отношения в защитных масках.

Снимок стал глотком позитива в череде упаднических, а порой и откровенно депрессивных публикаций на тему пандемии коронавируса и карантина. Остается пожелать молодоженам долгой и счастливой семейной жизни, ведь они не спасовали перед первыми трудностями!

Ранее мы рассказывали о том, что дети, сидящие дома на карантине, изрядно портят жизнь коммунальщикам. Так, во время карантина в АДС «Харьковгоргаза» участились ложные вызовы пожарно-спасательной службы. Отмечается, что сотни звонков делают дети.

Лишь за одни сутки аварийно-диспетчерская служба 104 АО «Харьковгоргаз» получает около 200 звонков, и весомая их часть (15-20%) оказываются заранее ложными, так как являются выходками детей или взрослых людей.

В "Харьковгазе" отмечают, что за ложные вызовы предусмотрено административное наказание и уголовная ответственность. За этим следует нарушение статьи 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях за «заведомо ложный вызов специальных служб».

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

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