Отмена автобусов и электричек больнее всего ударила по жителям пригорода

С 11 мая Украина начала постепенный выход из карантина в связи с эпидемией китайского вируса

До сих порт открытым остается вопрос о том, когда же заработает транспорт, особенно метро.

Как передает KHARKIV Today, 12-13 мая в облгосадминистрации будут решать, запускать ли пригородное сообщение.

По словам заместителя главы ХОГА Тараса Пастуха, первым делом транспортом нужно будет обеспечить работников харьковских предприятий, которые живут за городом, а затем вернуть автобусное сообщение всем жителям региона.

Не меньше волнует людей вопрос с запуском пригородных электричек. Как известно, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что городской и пригородный транспорт будут постепенно запускаться после 22 мая, но никак не раньше. Затем последуют междугородный транспорт и поезда Интерсити.

Что касается работы метрополитена, то, несмотря на готовность мэрии запустить поезда подземки хоть сейчас, в правительстве не спешат давать добро. Мэр Харькова Геннадий Кернес говорил о том, что хотел бы открыть метро уже с 12 мая, однако добро на это из Киева так и не получил.

Еще 23 марта он отправил в Кабмин письмо с просьбой разрешить работу подземки в Харькове, которое осталось без ответа. В городском штабе по вопросам ликвидации последствий COVID-19 полагают, что если разрешить полномасштабную работу промышленных предприятий и магазинов, без метрополитена не обойтись.

Заместитель Кернеса Андрей Руденко пояснил журналистам, что, по его мнению, необходимо разрешить работу всего, что касается перемещения людей.

«Люди должны добираться на работу. Мы проанализировали работу наземного общественного транспорта в Харькове, концентрация людей в нем возросла. Потому метро надо открыть», – цитирует чиновника издание.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что транспортное сообщение прекратили не столько ради того, чтобы снизить вероятность заражения пассажиров коронавирусом, сколько ради сдерживания поездок «без насущной потребности».

Напомним, Кернес перенес дату запуска метро в Харькове и наехал на Шмыгаля.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит вокзал в Харькове в час пик на карантине.

Также Politeka писала, что названа новая дата, когда в Украине запустят транспорт.