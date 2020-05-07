Несмотря на ослабление карантина с 11 мая, метро в Харькове запускать не будут

Об этом мэр города Геннадий Кернес заявил в эфире телеканала «НАШ». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Как известно, в комментарии изданию «Страна» чиновник сказал, что планирует запустить метро с 12 мая, и эта информация разлетелась по всем СМИ как очередной пример неповиновения региональной власти Киеву.

Однако в эфире телеканала мэр уточнил, что его слова были истолкованы несколько неверно.

«Когда у меня брали комментарий, я сказал, что я хотел бы, чтобы с 12 числа при ослаблении карантина было открыто метро. А метро мы будем открывать согласно тем карантинным мероприятиями, которые вынес Кабмин... Мы его открывать не будем, но те убытки, которые мы несем, пусть Кабмин думает, как нам выходить из всего этого», – заявил градоначальник в телефонном разговоре.

Он считает, что вследствие ослабления карантина неоходимо дать предпринимателям и мелкому бизнесу возможность работать. Кернес уверен, что глава Кабмина далек от понимания проблем этой категории людей.

«Премьер-министр Шмыгаль ни разу не был предпринимателем. Он все время был директором, все под ним ходили. Он не понимает людей. Он не понимает, что такое метро. Не понимает, наверное, что такое железная дорога, электричка или еще что-то. Он думает, что это все – рассадники коронавируса. Лучше бы он подумал над тем, где больше тестов брать и выявлять, кто болен, а кто нет. Тогда бы была четкая картина. А так получается, что при двухмиллионном городе у нас заболевших в трехмиллионной области чуть более 400, и у нас ничего не работает», – пояснил Кернес.

Он добавил, что в регионе нет системного тестирования. Тесты делают только тем, кто обращается сам. В целом Украина оказалась не готова в эпидемии:

«Кто бы что ни говорил, я скажу так, как есть: ничего у нас нет, ничего не было. У нас больше больных – это врачи».

Напомним, о чем Кернес сигналит ЗеКоманде.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине на сотни миллионов сократят бюджет.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.