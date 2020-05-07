Намерение харьковского градоначальника Геннадия Кернеса запустить метро уже с 12 мая четко показало его отношение к действующей центральной власти

Скандальный мэр плевать хотел на премьер-министра Дениса Шмыгаля и Кабинет министров, уверен известный украинский блогер Мирослав Олешко, передает Politeka.net.

«А все потому, что прошлый «привет» Зеленского мэру Черкасс закончился ничем. Пустой треп, «мужик за слова не отвечает», так сказать», – пишет он на своей странице в Фейсбуке.

Другие городские головы, посмотрев на эту перепалку видосиками, поняли одно – угрозы президента Владимира Зеленского – всего лишь угрозы на словах.

«И с этого момента Зеленский начинает терять свою власть с центра. Потому что его угрозы, приветы - ни черта не значат. Власть слабая, Президент слабый. А на слабом Президенте даже Кернес будет кататься», – уверен Олешко.

Как известно, глава Харьковской мэрии заявил, что будет постепенно запускать метро уже со следующего вторника. По его словам, он целую неделю пытался дозвониться главе Кабинета министров, чтобы обсудить с ним вопросы пассажирских перевозок, однако тот не брал трубку.

Ранее Кернес уже обращался с письмом к правительству, где просил разрешения хотя бы на частичный запуск метрополитена, однако его обращение так и осталось без ответа.

Отметим, что Харьков стал последним после Киева и Днепра, где закрыли метро на карантин. Мэр города сопротивлялся и не собирался останавливать работу подземки. Лишь после того, как из Киева ему пригрозили уголовным преследованием, он согласился выполнить постановление Кабинета министров.

Напомним, осенью Харьков получит нового мэра.

Как сообщала Politeka, мэры украинских городов объявили бойкот команде Зеленского.

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