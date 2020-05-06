Нового мэра харьковчане будут выбирать 25 октября

Именно в этот день в Украине состоятся местные выборы, передает Politeka.net со ссылкой на слова председателя партии «Слуга народа», первого заместителя президентской фракции в Верховной Раде Александра Корниенко.

«Что касается выборов – мы хотим уже поставить точку раз и навсегда в вопросе, будут ли они. Местные выборы состоятся согласно закону, Конституции, 25 октября 2020 года. Любые инсинуации об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег, досрочные – это все ложь», – заявил политик на брифинге.

По его словам, подготовка к ним уже началась.

Выборы пройдут в соответствии с действующими нормами, прописанными в Избирательном кодексе. Времени на то, чтобы что-то там поменять, уже нет, подчеркнул Корниенко.

Еще в июле прошлого года харьковский городской голова Геннадий Кернес принял окончательное решение относительно предстоящих досрочных местных выборов.

«Если будут досрочные местные выборы, то мы к ним готовы. Все зависит от того, какие основания будут вписаны в постановление новой Верховной Рады Украины для проведения внеочередных местных выборов. В любом случае, если есть необходимость перезагрузки в стране, то наша команда к этому готова», – заявлял он в интервью одному из местных СМИ.

Среди достижений за прошлую каденцию мэр отчитался о ремонте подъездов, парков, дорог и магистралей и подчеркнул: есть еще много чего, что надо привести в порядок.

Ранее мы поинтересовались у наших подписчиков, что они думают о возможном участии Кернеса в выборах мэра, и прочитали немало интересного под публикацией. Немало харьковчан вменяли мэру завышенные тарифы, проблемы с теплосетями, нерациональное распределение средств. Однако было немало тех, кто работой мэра доволен.

Кто составит Кернесу конкуренцию на выборах, пока неизвестно.

Напомним, о чем Кернес сигналит ЗеКоманде.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине на сотни миллионов сократят бюджет.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.