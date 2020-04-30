Его пересмотрят после майских праздников

Ряд целевых региональных программ на Харьковщине останутся без финансирования

Речь идет о сумме в 365 миллионов гривен, передает МГ «Объектив» со ссылкой на информацию председателя областного совета Сергея Чернова.

По прогнозам специалистов сводный бюджет Харьковской области не получит порядка 20% доходов, а бюджеты некоторых районов – 30%. Именно поэтому облсовет вынужден пересмотреть финансирование целевых программ.

Их пересмотром чиновники займутся после майских праздников.

Как сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, секвестр областного бюджета будет на уровне 365 миллионов гривен. В сложившейся ситуации районным бюджетам из областной казны помочь не смогут.

Местные бюджеты Украины в этом году уже несут убытки в размере около 10 миллиардов гривен из-за сокращения субсидий и госбюджета и перераспределением средств на борьбу с эпидемией коронавируса.

Ранее мы писали о том, что ветераны Второй мировой войны на Харьковщине получат денежную помощь, которую должны выплатить до 5 мая.

Платить ветеранам будет как область, так и государство. По информации Департамента соцзащиты населения ХОГА, из госбюджета на выплаты должны направить 90,9 млн грн.

Мы также писали о том, что на Харьковщине контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых пророссийские боевики.

Жительница Донецкой области организовала незаконную схему помощи жителям ОРДЛО. Она за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

Часть доходов преступница передавала представителям «МГБ Л/ДНР», помогая им материально.

Напомним, суды массово возвращают "карантинные" дела на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, харьковчанам начали выдавать обещанную тысячу.

Также Politeka писала, что харьковчане показали продуктовые наборы от Кернеса.