Два из трех протоколов о привлечении к административной ответственности за нарушение правил карантина суды Харьковской области возвращают на доработку

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

По состоянию на 21 апреля судами области было рассмотрено 54 дела, из которых вернули 35, в том числе 34 протокола – в полицию. Еще 61 протокол не рассмотрен. Всего за этот период были оштрафованы два человека.

С момента введения карантина за нарушение его условий в суды поступило 4851 дел. Из них 533 были возвращены в полицию, а 105 нарушителей привлекли к админответственности.

Как известно, уголовную и административную ответственность за несоблюдение режима карантина Верховная Рада ввела 17 апреля. Сумма штрафов составляет от 17 до 34 тысяч для физических лиц и от 34 до 170 тысяч – для должностных лиц.

Одним из тех, кто влетел на 17 тысяч, стал житель Песочина. Патрульные увидели возле магазина «Лесная поляна» гражданина, который распивал спиртное и был без маски. На замечание правоохранителей тот отреагировал агрессивно. В результате на него составили протокол, а суд обязал мужчину выплатить наложенный штраф.

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По словам директора юридического департамента мэрии Харькова Вячеслава Басараба, на составление протоколов об административном правонарушении, предусмотренных статьей 44 с отметкой 3 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», уполномочены органы внутренних дел, органы здравоохранения, органы государственной эпидемиологической службы, а также должностные лица, уполномоченные исполнительными комитетами поселковых, сельских городских советов.

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