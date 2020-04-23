В связи со стабильным ростом количества инфицированных китайским вирусом в Харькове на поминальные дни доступ к кладбищам ограничат

Об этом заявил директор коммунального предприятия «Ритуал» Евгений Журавлев, передает UA: Харьков.

По его словам, ограничения будут действовать с 25 апреля по 4 мая, а соответствующее распоряжение получено от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Таким образом, посещение кладбищ запрещается. Исключение – похороны.

Следить за выполнением этого распоряжения должны правоохранительные органы, считает Журавлев.

«Кладбища будут закрыты, но, вы понимаете, как людей можно будет не пустить, я пока этого не понимаю, как это будет выглядеть. Мне кажется, здесь нужно подключать Нацгвардию и полицию, как было на Пасху, когда у каждого кладбища дежурила Нацгвардия и полиция», – пояснил он.

Руководители кладбищ уже уведомлены о необходимости закрытия. Так, по словам директора 17-го городского кладбища Харькова Василия Быстрова, к концу дня на воротах появится объявление об ограничениях с 25 апреля. Он подчеркнул, что в эти дни будут осуществляться только захоронения умерших. Для всех остальных ворота и входная калитка будут закрыты.

Быстров отметил тот факт, что харьковчане с пониманием отнеслись к ситуации, и даже на Пасху на кладбище пришли гораздо меньше людей, чем в прошлые годы.

Постановление о закрытии кладбищ было принято 21 апреля. Главный санврач Украины Виктор Ляшко пошел на такой шаг, чтобы предотвратить распространение вируса из-за массового скопления людей, которые соберутся в поминальные дни.

Что же касается захоронений, то они разрешены при условии соблюдения соответствующих требований в период карантина. Так, количество присутствующих на похоронах не должно превышать 10 человек, а также обязательным условием является дистанция между людьми не менее полтора метра.

Напомним, в Харькове на карантине активизировались мародеры.

Как сообщала Politeka, число зараженных на Харьковщине перевалило за сотню.

Также Politeka писала, что харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.