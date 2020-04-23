Пока кафе, рестораны и прочие заведения в Харькове закрыты из-за карантина, злоумышленники решили нажиться, обнося пустующие помещения
Так, в центре города прямо среди белого дня компания мародеров взялась выкручивать лампочки на главном входе в заведение «По Фрейду».
Соответствующую видеозапись опубликовали в харьковских пабликах в социальных сетях, передает Politeka.net.
Как видно на записи, парни выкручивают лампочки, а один стоит «на шухере». При этом никто их не трогает, машины проезжают мимо, а сами «демонтажеры» чувствуют себя на удивление спокойно.
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«Третий п**рило снимает видео и ничего не предпринял. Браво, сейчас модно, снимать и ничего не делать», «А чо молчим? Только снимать и горазды», «Скоро не только лампочки будут выкручивать», – негодуют пользователи.
Ранее мы рассказывали, что во время карантина в Харькове неизвестные порисовали подземный переход в метро, повредили обшивку стен и магазинов. Кроме того, в подземке просто засели бездомные
В сети пользователи прокомментировали увиденное, назвав своих соседей по городу дикарями и другими похожими словами, а также возмутившись на то, как будет выглядеть родной город после окончания карантина.
Мы также писали, что в Харькове полицейские задержали мужчину с оружием, который угрожал безопасности других. Инцидент произошел на остановке на улице Героев Труда.
По информации очевидцев, гражданин сначала грозился выстрелить себе в голову из пистолета, а потом наставил его на автомобиль, проезжавший мимо. Свидетели происходящего вызвали полицию, и уже вскоре прибыли четыре патрульных машины.
Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.
Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.
Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.