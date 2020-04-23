Пока кафе, рестораны и прочие заведения в Харькове закрыты из-за карантина, злоумышленники решили нажиться, обнося пустующие помещения

Так, в центре города прямо среди белого дня компания мародеров взялась выкручивать лампочки на главном входе в заведение «По Фрейду».

Соответствующую видеозапись опубликовали в харьковских пабликах в социальных сетях, передает Politeka.net.

Как видно на записи, парни выкручивают лампочки, а один стоит «на шухере». При этом никто их не трогает, машины проезжают мимо, а сами «демонтажеры» чувствуют себя на удивление спокойно.

Прямо средь бела дня в центре города трое пид***сов выкручивают лампочки на главном входе заведения «По Фрейду». Один стоит на стреме, двое выкручивают. Если кто их узнал, напишите Жене Зубу, ссылка на него в первом комментарии Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 23. April 2020

«Третий п**рило снимает видео и ничего не предпринял. Браво, сейчас модно, снимать и ничего не делать», «А чо молчим? Только снимать и горазды», «Скоро не только лампочки будут выкручивать», – негодуют пользователи.

Ранее мы рассказывали, что во время карантина в Харькове неизвестные порисовали подземный переход в метро, повредили обшивку стен и магазинов. Кроме того, в подземке просто засели бездомные

В сети пользователи прокомментировали увиденное, назвав своих соседей по городу дикарями и другими похожими словами, а также возмутившись на то, как будет выглядеть родной город после окончания карантина.

Мы также писали, что в Харькове полицейские задержали мужчину с оружием, который угрожал безопасности других. Инцидент произошел на остановке на улице Героев Труда.

По информации очевидцев, гражданин сначала грозился выстрелить себе в голову из пистолета, а потом наставил его на автомобиль, проезжавший мимо. Свидетели происходящего вызвали полицию, и уже вскоре прибыли четыре патрульных машины.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

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