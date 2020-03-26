Начиная с апреля, пенсионеры и люди с инвалидностью получат доплаты к пенсии, однако это коснется не всех
Кому именно повезет, пишет издание «Вечерний Харьков».
Так, по тысяче гривен в апреле Пенсионный фонд выплатит тем гражданам, у которых пенсия – менее пяти тысяч. Надбавка будет одноразовая, и люди получат ее вместе с пенсией.
Допольнительная тысяча также полагается инвалидам детства, детям с инвалидностью и тем, кто получает социальную пенсию.
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На Харьковщине количество людей, которые получат надбавку, составляет 673 142. Деньги будут начисляться в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам не нужно никуда ходить и подвергать свою жизнь опасности.
В Пенсионном фонде сообщают, что для разовой выплаты тысячи гривен необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет ПФ. В свою очередь в ГУ ПФУ в Харьковской области подчеркнули, что все процедурные решения принимаются на центральном уровне. Программа по расчету надбавок к пенсиям должна придти в Харьков уже в ближайшее время.
Ее протестируют, отработают промышленную серию и тогда будут готовы к выплатам, пояснил директор ГУ ПФ в области Виктор Ачкасов.
В свою очередь пенсионеры не особо осчастливлены подобной новостью. Они сетуют на рост цен на продукты, несмотря на обещания правительства регулировать их.
Что касается индексации пенсий на 11%, то в Минсоцполитки уже определились со сроками ее проведения. Это планируют сделать с 1 мая. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1889 гривен до 2097 гривен. Люди, которым исполнилось 80 лет и больше, ежемесячно будут получать по 500 гривен доплаты.
Индексация будет проведена в автоматическом режиме.
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