До 1 мая харьковчане, пенсия или социальные выплаты которых не превышают пяти тысяч гривен, получат обещанную правительством тысячу

Об этом сообщил сообщил директор Департамента соцзащиты Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага, передает KHARKIV Today.

Чиновник также рассказал, сколько именно человек получат эти деньги:

«Если брать пенсионеров, то 666 тысяч, плюс 7 тысяч — военные пенсионеры. Плюс 27 тысяч человек, это те, которые получают социальные выплаты вместо пенсии, кто потерял кормильца, дети-инвалиды и так далее».

По его словам, выплачивать деньги начали с с 23 апреля и за неделю должны рассчитаться полностью.

Граждане, которым все соцвыплаты приходили на банковские карты, и эту тысячу получат на карту. Остальным деньги принесут почтальоны.

На единоразовую доплату пенсионерам и получателям соцпомощи на время карантина из-за китайского вируса правительство направило 10,6 миллиардов гривен.

Ранее мы писали о том, что харьковские пенсионеры, которые в условиях распространения эпидемии китайского вируса являются самой уязвимой категорией для болезни, плевать хотели на карантин и запреты.

Несмотря на ужесточение условий карантина и повсеместные призывы к гражданам старше 65 лет сидеть дома и поменьше появляться в многолюдных местах, пенсионеры не упускают возможность лишний раз подвергнуть себя опасности.

Очередное тому подтверждение – очередь к газетному киоску. Снимок опубликовали в соцсетях.

«Пенсионеры толпятся для того, чтобы купить газету с телепрограммой, для того, чтобы им рассказали по телевизору, что толпиться нельзя. Замкнутый круг», – говорится в подписи к фото.

Напомним, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки.

Как сообщала Politeka, харьковчане показали продуктовые наборы от Кернеса.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.