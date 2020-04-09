Запрет на прогулки в парках и скверах в связи с ужесточением условий карантина толкают молодых родителей иногда просто на безумные поступки

Так, родитель новорожденного малыша в Харькове нашел свой способ обойти карантин и «выгулять» ребенка, передает Politeka.net.

Мужчина не придумал ничего лучше, как забраться с коляской на крышу многоэтажного панельного дома. Соответствующую фотографию опубликовали в телеграмм-канале «ВЕХА».

«И с ребёнком погулял, и карантин не нарушил», – говорится в подписи к снимку.

Что думают харьковчане по поводу такого лайфхака, неизвестно, но вряд ли у них были бы восторженные отзывы прогулки на просмоленной крыше.

Ранее мы рассказывали о том, что известный харьковский врач-педиатр Евгений Комаровский высказался по поводу запрета на прогулки в парках и скверах, дав несколько рекомендаций родителям.

По его словам, с точки логики, здравого смысла и потребностей ребенка прогулки необходимы, особенно если придерживаться рекомендаций и соблюдать предосторожности. Однако, подчеркнул врач, все зависит от того, какие предписания власти в той или иной стране. Потому тем, кто хочет гулять, в нашем случае остается либо платить штрафы, либо самоизолироваться с детьми в четырех стенах.

Мы также рассказывали, что несмотря на запреты и закрытые заградительными лентами детские площадки, в Харькове находятся не только дети, но и их родители, которые срывают ленты и гуляют на площадках, игнорируя все предупреждения и угрозы штрафами.

Напомним, харьковчанин пристыдил Зеленского за "заботу" о народе.

Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, Денег не хватит даже на...".

Также Politeka писала, что харьковчане показали продуктовые наборы от Кернеса.