Запрет на прогулки в парках и скверах в связи с ужесточением условий карантина толкают молодых родителей иногда просто на безумные поступки
Так, родитель новорожденного малыша в Харькове нашел свой способ обойти карантин и «выгулять» ребенка, передает Politeka.net.
Мужчина не придумал ничего лучше, как забраться с коляской на крышу многоэтажного панельного дома. Соответствующую фотографию опубликовали в телеграмм-канале «ВЕХА».
«И с ребёнком погулял, и карантин не нарушил», – говорится в подписи к снимку.
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Что думают харьковчане по поводу такого лайфхака, неизвестно, но вряд ли у них были бы восторженные отзывы прогулки на просмоленной крыше.
Ранее мы рассказывали о том, что известный харьковский врач-педиатр Евгений Комаровский высказался по поводу запрета на прогулки в парках и скверах, дав несколько рекомендаций родителям.
По его словам, с точки логики, здравого смысла и потребностей ребенка прогулки необходимы, особенно если придерживаться рекомендаций и соблюдать предосторожности. Однако, подчеркнул врач, все зависит от того, какие предписания власти в той или иной стране. Потому тем, кто хочет гулять, в нашем случае остается либо платить штрафы, либо самоизолироваться с детьми в четырех стенах.
Мы также рассказывали, что несмотря на запреты и закрытые заградительными лентами детские площадки, в Харькове находятся не только дети, но и их родители, которые срывают ленты и гуляют на площадках, игнорируя все предупреждения и угрозы штрафами.
Напомним, харьковчанин пристыдил Зеленского за "заботу" о народе.
Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, Денег не хватит даже на...".
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