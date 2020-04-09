Граждане опять предоставлены сами себе

Из-за карантина, который длится уже не первую неделю, немало украинцев оказались в буквальном смысле на грани выживания из-за отсутствия работы

Единственное, на что сподобилось государство, чтобы «облегчить» жизнь рядовых граждан в этот период, – это открыть ломбарды, передает Politeka.net. Таким образом украинцам намекают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и на какую-то помощь от властей рассчитывать особо не стоит.

По этому поводу в группе «Харьковские Будни» появилась видеозапись, в которой мужчина благодарит президента Украины за «заботу». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

«Дорогой, уважаемый Владимир Александрович Зеленский! США дает по тысяче долларов людям в качестве компенсации на карантине, Германия снижает цены на 50%, но это все ерунда! Спасибо вам большое за открытые ломбарды и кредитные спилки. Решил воспользоваться вашим предложением: идем на ломбард. Всем мир!», – говорит мужчина, который несет под мышкой плазменный телевизор.

Харьковчанин благодарит Зеленского за открытые ломбарды😁 Наш телеграмм ⤵️ подписывайтесь 😉 https://t.me/joinchat/AAAAAFFJXis2FwCPYKRXWQ Gepostet von Харьковские Будни am Donnerstag, 9. April 2020

С 8 апреля чиновники решили ослабить карантин и разрешили работу предпринимателей из нескольких сфер. Теперь разрешается: почтовая и курьерская деятельности, строительные работы, работы по сбору и заготовке отходов, учреждения для торговли строительными материалами, а также химчистки.

Кроме того, документ вводит процедуру обязательной госпитализации лиц, которые пересекают границу Украины.

Напомним о новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, Денег не хватит даже на...".

Также Politeka писала, что харьковчане показали продуктовые наборы от Кернеса.