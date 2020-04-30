56 гектаров Лесопарка вдоль Белгородского шоссе планируют застроить близкая к городской власти Харькова компания

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр на своей странице в Фейсбуке.

По информации расследователей, окружение Кернеса получило территорию под застройку всего благодаря двум судебным решениям.

12 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск ЖСК «Слайс» и обязал Департамент градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета предоставить кооператива градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства «Новое строительство жилых домов, зданий и сооружений по Белгородском шоссе в г. Харькове».

Несмотря на то, что на участок, который находится в очень престижном месте, был наложен арест, судья дала добро на застройку. Сейчас территория обнесена забором, а деревья на ней спилены.

Второе решение суд принял 7 октября прошлого года. Судья Печерского районного суда Киева Елена Бусик отменила арест земельного участка общей площадью 43,7189 га, который решением Харьковского городского совета была бесплатно передана в собственность того же ЖСК «Слайс» еще в 2010 году.

Это соседний участок с предыдущим и также идет вдоль Белгородского шоссе. Забор вокруг этого земельного участка установить не успели.

В ХАЦ отмечают тот момент, что представитель ЖСК «Слайс» за три недели до принятия этого постановления уже обращался в Печерский суд для отмены ареста. Однако ходатайство попало на рассмотрение другого судьи, и адвокат попросил оставить его ходатайство без рассмотрения.

«Таким образом, на очередных 56 гектарах Лесопарке, который когда-то был доступен для всех харьковчан, нас ждут очередные коттеджные городки для очень ограниченного круга. При этом в бюджет Харькова от этих 56 гектаров земли, как от 1000 других, никаких средств не поступило», – говорится в сообщении.

Расследователи отмечают тот факт, что среди основателей ОК «ЖСК« Слайс » есть судья, а такде люди, близкие к Кернесу.

Как известно, ряд дел в отношении «кооперативной схемы» рассматриваются в судах. В одном из них фигурирует бывший городской голова Михаил Добкин, который проходит как обвиняемый. Очередное заседание по делу назначено на 18.05.2020 года на 11.30.

Также в постановлениях по этому делу была указана роль секретаря Харьковского городского совета Кернеса

Напомним, в Харькове решили потратиться на пиар Кернеса во время карантина.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.