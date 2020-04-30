Банальная невозможность постричься или сделать маникюр порядком надоели харьковчанам, вынужденным отказывать себе в элементарном из-за карантина в связи с вирусом из Китая

Не меньше ситуация угнетает и самих владельцев и сотрудников сферы обслуживания, передает Politeka.net.

Так, на сайте мэрии появилась петиция, автором которой является президент Союза профессионалов Украины в индустрии красоты Александр Толубко.

Он обращается к Геннадию Кернесу с просьбой разрешить работу салонов красоты в городе. По его словам, тысячи людей, работающих в этой индустрии, с пониманием отнеслись к запретам и ограничениям, однако из-за карантина они остались без зарплаты и средств к существованию.

«Мы смогли продержаться месяц, из последних сил держимся дальше, но нам и нашим семьям уже очень трудно», – говорится в тексте.

Автор пишет о том, что, в отличие от европейских стран, Украина не имеет возможности предоставить финподдержку работникам отрасли.

«Поэтому, мы просим Вас создать нам условия для получения дохода своим трудом - позволить нам работать! Мы просим Вас разрешить работать салонам красоты и парикмахерским в городе Харькове до конца карантина, временно в ограниченном режиме, со строгим соблюдением норм стерилизации и дезинфекции. Сотрудники бьюти индустрии очень хорошо ознакомлении с нормами и правилами стерилизации и дезинфекции, умеют их выполнять и профессионально это делают, ведь это является частью их повседневной деятельности», – отмечает автор.

В свою очередь сотрудники салонов готовы строжайше придерживаться всех норм предосторожности во время карантина.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, она за 90 дней должна набрать не менее пяти тысяч голосов. На данный момент ее поддержали всего 43 человека.

Напомним, окружение Кернеса оттяпало у харьковчан десятки гектаров Лесопарка.

Как сообщала Politeka.net, карантин поставил под угрозу жизни сотен харьковских детей.

Также Politeka сообщала, что в Харьковской области зафиксирована вспышка опасной болезни.