На Харьковщине в одной из школ зафиксирована вспышка острого вирусного гепатита А

Опасное заболевание настигло четырех учеников 5 класса Боровской общеобразовательной школы I-III ступеней №1, сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

Как рассказали специалисты ХОЛЦ, по состоянию на 18 февраля у всех детей диагноз подтвердился лабораторно. Их госпитализировали. Один ребенок находится в областной инфекционной клинической больнице, еще трое – в инфекционном отделении Боровской центральной районной больницы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Все дети получают соответствующее лечение.

Тем временем сотрудники Изюмской горрайонного филиала лабцентра проводят эпидемиологическое расследование в школе, а также дома у заболевших детей. Проверяют также всех, кто контактировал с заболевшими, берут пробы питьевой воды и тому подобное.

Как известно, вирусный гепатит А – острое инфекционное заболевание, в результате которого поражается печень. Источник заболевания – инфицированный человек. Вирус передается контактно-бытовым путем, через еду и воду.

Инкубационный период болезни – от недели до 50 дней. Наиболее восприимчивы к вирусу дети дошкольного и школьного возраста.

На сегодня наиболее действенной меры профилактики заболевания является вакцинация.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове с подозрением на коронавирус были госпитализированы шестеро студентов, которые прилетели из Китая. К счастью, подозрения врачей не подтвердились, однако иностранцы некоторое время находились под усиленным наблюдением медиков областной инфекционной болезни. Отметим, что один из студентов прилетел непосредственно из города Ухань, который стал эпицентром распространения крайне опасного заболевания.

Напомним, больной студент из Китая устроил переполох в общежитии Харькова.

Как сообщала Politeka, зараженный продукт завезли на Харьковщину.

Также Politeka писала, что опаснейшая болезнь снова зафиксирована в Харькове.