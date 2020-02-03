В общежитии Харьковской государственной академии культуры все на ушах из-за китайского коронавируса

Информация об инциденте, который произошел в учебном заведении, появилсь в группе «Харьков 1654» в Фейсбуке.

«В общагу академии Культуры вернулись китайцы с каникул. У одного из них температура, забаррикадировался в комнате. Приехал декан, комендант и преподаватель (который отвечает за китайцев). Персонал уже ходит в масках», – говорится в сообщении.

В Харьковском областном лабораторном центре же сообщили, что на данный момент в Украине нет ни единого подтвержденного случая коронавируса. В то же время в соседней России зафиксировано два случая заболевания.

В комментариях к публикации пользователи сетуют на недостаточные меры безопасности при проверке всех, кто прилетает из Китая. Были и те, кто опровергает информацию.

«Зачем впустили ? Карантин не для вас?», «Думают маски - марлевые повязки помогут???», «Ну, закрылся парень и молодец. Все равно ни боксов, ни спецодежды у наших нет. Пусть ждёт, пока протоколы разработают и карантинные помещения выделят», «Зачем его без карантина в страну пустили?», «Ему же должны были температуру измерить еще в аэропорту!», «Какой бред. С иностранцами всё нормально. Когда у нас адекват появится???», «С 2009 по 2013 в ХНМУ после медкомиссии и прочих проверок учились студы и с открытой формой туберкулёза и с брюшным тифом. Так что медицина у нас за....мечтательная!», – пишут под публикацией.

В управлении по охране здравоохранения ХОГА сообщили, что студент из Китая проходил лечение от пневмонии в областной инфекционной больнице, коронавирус у него не подтвердился.

По состоянию на утро 2 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев коронавируса 2019-nCoV, в том числе 305 смертельных. За пределами Китая зафиксировано 155 случаев завоза инфекции. Из них 23 – в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

Напомним, коронавирус обвалит украинскую экономику.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса побила рекорд, Китай решился на отчаянный шаг.

Также Politeka писала, что появилось экстренное решение ВОЗ по ситуации с коронавирусом.