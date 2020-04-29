Закрытие границ в связи с пандемией китайского вируса поставило под угрозу жизни сотен харьковских детей

Речь идет о тех несовершеннолетних, у которых эпилепсия, а их родители не могут получить лекарства, которые облегчают состояние детей, передает NewsRoom. Их в Харькове – около 200.

У харьковчанки Ольги Кульбицкой семилетняя дочь Лиза – одна из таких детей. Эпилепсию у девочки диагностировали сразу после рождения. Женщина долго искала подходящие медикаменты для Лизы и пришла к выводу, что качество украинских лекарств для детей с эпилепсией существенно отстает по качеству от импортных, к тому же большинство из них являются копиями оригинальных препаратов с общим действующим веществом.

Так, Ольга рассказала, что препарат «Левицитам» в Украине выпускают в таблетках, а за границей – в сиропе. Из-за этого отечественный препарат усваивается хуже, а его эффективность на 70% ниже немецкого аналога.

Когда Лизе заменили препарат, она даже попала в реанимацию, потому что у нее каждые 15 минут были приступы, которые не давали спасть. Врачи ничего не могли сделать трое суток, пока мама девочки не нашла немецкий «Левицитам». Он позволил сократить количество приступов из 360 до четырех в сутки. И на следующий день ребенок буквально «ожил», рассказывает женщина.

Харьковчанка также отмечает еще один минус отечественных лекарств – огромное количество побочных эффектов. Наример, украинский «Депакин» облегчает приступы, однако сильно «бьет» по почкам, мочеиспусканию и печени. Из-за этого Лизе приходится принимать дополнительные лекарства.

Женщина пояснила, что часть зарубежных лекарств годами находятся на перерегистрации в МОЗ, поэтому мамы детей с эпилепсией покупали их через перекупщиков. Теперь же, с закрытием границ, эта возможность стала недоступной.

«У меня пока есть запасы на две недели. Но я не знаю, что будет дальше, если границы не откроют. Ухудшится ситуация с приступами, а каждый из них - это огромное дополнительное давление на сердце Лизы. И в определенный момент оно может просто не выдержать», – констатирует женщина.

Чтобы как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки, родители детей с таким диагнозом объединяются в неформальные организации и пытаются добиться у властей решения проблемы. Как рассказала координатор одной из таких групп Ксения Величко, они уже обращались в Офис президента. Там им предложили получить лекарства из-за границы как гуманитарную помощь. Французская компания Sanofi была готова передать 500 пачек «Сабрила» (стоимостью около 1,5-2 тысяч гривен за единицу), однако не сумела договориться с украинским МОЗ.

Второй вариант решения проблемы – внедрение европротокола, чтобы наши врачи могли выписывать международные рецепты. Однако и тут все упирается в МОЗ, которое не спешит давать добро на такой шаг. Тем временем около 20 тысяч украинских семей ждут решения чиновников, от которого зависит жизнь их детей.

Напомним, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Как сообщала Politeka, сериал с участием Добкина угодил в грандиозный скандал из-за детей-сирот.

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