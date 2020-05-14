Если в ближайшее время в Харькове не запустят метрополитен, городу грозит всплеск заболевания вирусом из Китая

Об этом на заседании исполкома заявила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, огромные очереди на остановках и скопление пассажиров в общественном транспорте после ослабления карантина ставят под угрозу выполнение карантинных мероприятий.

Более того, отметила чиновница, люди расслабились, в результате чего многие игнорируют маски, перчатки в магазинах, соблюдение необходимой дистанции.

«Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством», – подчеркнула Горубнова-Рубан.

Вице-мэр уверяет, что метрополитен готов к работе в условиях карантина: есть достаточное количество дезинфекционных средств, отработан график уборки и ночной дезинфекции вагонов, пропускная система.

«Есть вентиляция, дезинфекция, возможность соблюдать расстояние. Поэтому можно использовать метрополитен так, чтобы избежать ненужных последствий», – подчеркнула она.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метро откроют не ранее середины июня. Это произойдет во время четвертого этапа послабления карантина, после возобновления работы междугороднего транспорта.

Отметим, что власти Харькова неоднократно поднимали вопрос о необходимости возобновления работы подземки. Еще 23 апреля мэр города Геннадий Кернес написал письмо Денису Шмыгалю разрешить хотя бы частичное открытие метро, однако ответа на это обращение так и не последовало.

По состоянию на 14 мая в регионе зафиксирован 41 случай заболевания Covid-19. Лабораторно подтверждено 713 заболевших, скончался 21 человек.

Напомним, харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.

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