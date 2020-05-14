Если в ближайшее время в Харькове не запустят метрополитен, городу грозит всплеск заболевания вирусом из Китая

Об этом на заседании исполкома заявила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, огромные очереди на остановках и скопление пассажиров в общественном транспорте после ослабления карантина ставят под угрозу выполнение карантинных мероприятий.

Более того, отметила чиновница, люди расслабились, в результате чего многие игнорируют маски, перчатки в магазинах, соблюдение необходимой дистанции.

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«Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством», – подчеркнула Горубнова-Рубан.

Вице-мэр уверяет, что метрополитен готов к работе в условиях карантина: есть достаточное количество дезинфекционных средств, отработан график уборки и ночной дезинфекции вагонов, пропускная система.

метро в Киеве, эпидемия (скрин)

«Есть вентиляция, дезинфекция, возможность соблюдать расстояние. Поэтому можно использовать метрополитен так, чтобы избежать ненужных последствий», – подчеркнула она.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метро откроют не ранее середины июня. Это произойдет во время четвертого этапа послабления карантина, после возобновления работы междугороднего транспорта.

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Отметим, что власти Харькова неоднократно поднимали вопрос о необходимости возобновления работы подземки. Еще 23 апреля мэр города Геннадий Кернес написал письмо Денису Шмыгалю разрешить хотя бы частичное открытие метро, однако ответа на это обращение так и не последовало.

По состоянию на 14 мая в регионе зафиксирован 41 случай заболевания Covid-19. Лабораторно подтверждено 713 заболевших, скончался 21 человек.

Напомним, харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что в Харькове пассажира маршрутки едва не избили из-за кашля.