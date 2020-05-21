Для тех, кто с нетерпением ожидает возобновления движения электричек, «Укрзализныця» приготовила неприятное нововведение

С 22 мая, после второго этапа выхода из карантина, цена проезд в электричке по Харьковщине будет таким же, как в Полтавской и Сумской областях, передает KHARKIV Today cо ссылкой на информацию пресс-секретаря регионального филиала АО «Укрзализныця" Ирину Гаманенко.

По ее словам, тариф на проезд вырастет более чем вдое.

«В прошлом году Южная железная дорога обращалась к Сумской, Полтавской ОГА, и было принято решение поднять тарифы. Харьковская областная государственная администрация не давала согласия по разным причинам. 5 мая они приняли решение и привели в соответствие те тарифы, которые на территории Сумской и Полтавской областей, те, которые действовали в прошлом году», –пояснила она.

Таким образом, уже с пятницы, 22 мая, цена первых пяти километров пути составит восемь гривен, за расстояние от шести до 10 километров придется платить 10 с половиной гривен, а дорога в 300 километров обойдется в 40 гривен.

Льготные категории пассажиров будут ездить бесплатно. Для детей от шести до 14 лет билет будет стоить 75% от цены взрослого, а студенты будут платить за билет половину его стоимости.

Ранее мы писали о том, что с 25 мая в Харькове обещают открыть метро. Такое заявление сделал глава Кабмина Денис Шмыгаль. При этом он отметил, что запуск метро будет осуществляться с учетом эпидемиологической ситуации в городе.

Напомним, харьковчанам приготовили очередное повышение тарифов.

Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.