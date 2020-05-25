За 69 дней простоя метро в Харькове убытки предприятия составили свыше 180 миллионов гривен

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на слова генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Вячеслава Стаматина.

Он подчеркнул, что за время карнатина не был уволен ни один сотрудник, а из 2,3 тыс людей, которые работают на предприятии, в отпуск по собственному желанию были отправлены около 400 человек. Подавляющее большинство из них те, кто не мог добраться до работы из-за ограничения работы общественного транспорта.

При этом на предприятии наметилась проблема с выплатой зарплаты за март-апрель и частично за май.

«Нам пообещали на это время предоставить кредит на погашение заработной платы в размере 50 млн грн. Также все средства, которые мы сейчас заработаем, будут направлены, в первую очередь, на погашение задолженности по зарплате», - заявил Стаматин.

Он также заверил, что стоимость проезда в метро повышать не планируют.

Как известно, метрополитен возобновил свою работу в понедельник, 25 мая, после более чем двухмесячного простоя из-за эпидемии китайского вируса. Однако в подземке действуют ограничения: так, пассажирам запрещено пользоваться метрополитеном, если нет маски. Правда, по словам очевидцев, есть немало граждан, которые игнорируют эту просьбу.

Ранее мы писали, что с понедельника также возобновили движение пригородные электрички. Однако пассажиры столкнулись с неприятным нововведением: проезд в них подорожал на 120%.

Напомним, семья главного "дорожника" Харькова обзавелась особняком в Испании.

Как сообщала Politeka, вандалы добавили работы коммунальщикам перед открытием метро.

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