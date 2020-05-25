Семья директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова обзавелась недвижимостью в солнечной Испании

О том, что жена и дочь чиновника купили дом площадью 303 квадратных метра за 16 миллионов 390 тысяч гривен и земельный участок в 27 соток, Чумаков указал в декларации за 2019 год, передает KHARKIV Today.

Помимо элитной недвижимости в Испании, супруга директора департамента строительства и дорожного хозяйства владеет квартирой и 25 сотками земли в Харькове, а также домом в Харьковском районе.

Сам же чиновник никаких квадратных метров в распоряжении не имеет. Однако он знается на хороших часах, указав в декларации такие бренды Perelet, Ulysse Nardin, Ulysse Nardin и Zenith, а у его супруги – Ulysse Nardin и Breguet, ювелирные украшения, шубы. Правда, стоимость этих вещей не сообщается.

Семья чиновника обладает недешевым автопарком. Сам Чумаков рассекает на Mercedes-Benz GLS 350D 4 Matic 2016 года выпуска и внедорожнике JCB Workmax 800D 2014 года выпуска, а его законная половина является хозяйкой Porsche Cayenne 2016 года выпуска и Hyunday Elantra 1996 года выпуска.

При этом зарплата руководителя такого важного департамента не очень «жирная». В прошлом году она составила почти 300 тысяч гривен. Его жена заработала в пять раз больше, еше почти 500 тысяч гривен она получила от фирмы Prof Materials s.r.o, где она числится бенефициаром. Более того, эта же фирма выплатила ей два с половиной миллиона гривен дивидендов.

Что касается банковских сбережений, то у семьи они приличные. Сам Чумаков хранит более 260 тысяч гривен, почти 55 тысяч долларов и свыше 29 тысяч евро. У его супруги 195 000 долларов наличными, в банке свыше полумиллиона гривен, 16 тысяч евро и более 320 тысяч крон.

Как стало известно, за три дня до покупки особняка жена Чумакова одолжила у иностранной гражданки 45 тысяч евро, а после приобретения недвижимости взяла кредит в 385 тысяч евро в "Banko de Sabadell, S.A.", расположенном в испанском Аликанте.

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