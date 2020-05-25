В понедельник, 25 мая, в Харькове снова заработал метрополитен после более чем двухмесячного простоя в связи с карантином

В соцсетях уже появились видео, как первые пассажиры спускаются в подземку, передает Politeka.net.

Свою работу метро начало в половине шестого утра. Большинство людей, как видно на записи, в масках, суеты и толкучки пока не заметно. Ранее руководство метрополитена заявляло, что не будет пускать внутрь пассажиров без средств защиты.

В комментариях харьковчане поделились первыми мнениями о возобновлении работы метрополитена.

Долгожданное открытие метро после карантина 🚇 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 24. Mai 2020

«Хочешь сделать человеку хорошо - сделай плохо, а потом так как было», «Как же классно. Вначале сделали хуже условия, теперь все вернули обратно. Народ счастлив... манипуляции в действии», «как в анекдоте про гречечку))) "шо опять?"- "о, гречечка"))», «Ну как тут не вспомнить слова Гагарина "ПОЕХАЛИ"», «И смысл этих масок на бородах? От чего защищают шею?», «Дождались нормального транспорта», – пишут пользователи.

Как известно, из-за карантина в связи с эпидемией китайского вируса с 17 марта метро в Харькове остановило свою работу. Городские власти пытались достучаться до Кабинета министров, настаивая на необходимости возобновить работу подземки, однако до недавнего времени все попытки были тщетными.

После начала второго этапа смягчения карантина метро в Харькове открыть таки разрешили, однако при условии соблюдения карантинных мер.

Ранее мы писали о том, что с 25 мая весь общественный транспорт в Харькове будет работать в штатном режиме. Движение восстановят в соответствии с условиями заключенных договоров, утвержденных паспортов маршрутов, существующих линий метрополитена и расписания движения.

Напомним, в Харькове показали кабинку для массовой дезинфекции от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, харьковчанам наглядно показали последствия массовых гуляний.

Также Politeka писала, что главную улицу Харькова перекроют до сентября.