Часть самого оживленного проспекта в Харькове закрыли на ремонт до осени

Речь идет о Московском проспекте, который сейчас реконструируют, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета.

В связи с этим уже со вторника движение транспорта на участке от Гимназической набережной до дома №32 запрещено до 1 сентября.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам:

при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - ул. Юлия Чигирина или Харьковская набережная;

при движении в сторону ул. Богдана Хмельницкого: - пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни.

На время работ автобус №249э будет курсировать так:

при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - Харьковская набережная - пр. Московский и далее по маршруту;

в сторону пл. Защитников Украины: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небеснои Сотни - пр. Московский и далее по маршруту.

Часть Московского проспекта перекрыта до сентября. Планируйте маршрут! Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 19. Mai 2020

Отметим, что в соцсетях закрытие проспекта вызвало негодование.

«Пустите хотя бы метро! Как теперь на работу ездить!», «Вот это теперь будет задница на Конном 🤦🏻‍♂️», «Так было уже в прошлом году... Неужто клад Полуботка ищут... 😀», «Все понимаю, реконструкция нужна, но нельзя было подождать до того момента, когда весь транспорт пустят или им неоткуда уже грести в свои необъятные закрома?», «Издательство над людьми, доехать нечем всё перекрыто. А как на работу добраться», «Не до сентября, а до 23 августа! Вы как первый день в Харькове, чесслово. В этом городе всё, что не делается, делается ко Дню Города, во благо города и всех харьковчан. И пофиг, сколько времени реально понадобилось бы на решение любого вопроса - шоу есть шоу, а пипл в пробках постоит, побурчит, но память у них короткая всё равно - по итогу будут благодарны», «Два месяца на карантине, пустой город.... Нет БДЬ, нужно именно сегодня перекрыть.... Ну когда-нибудь в этой стране будут думать головой, а не ж*пой. 😠😠😠», – возмущаются горожане.

Напомним, центральную улицу Харькова закроют на несколько месяцев.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.