Несмотря на то, что в Харькове давно не было больших дождей, одна из улиц города ушла под воду
Речь идет об улице Киевской, передает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсетях.
В группе «ХС Харьков» опубликовали срответствующее видео. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца.
Из-за прорыва трубы улицу залило горячей водой, по которой вынуждены ездить водители. В комментариях один из читателей назвал увиденную картину «санитарным вывариванием авто».
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Отметим, что самое масштабное затопление улицы кипятком наблюдалось в Харькове в апреле прошлого года.
Паблики в социальных сетях облетело фото автомобиля неподалеку станции метро «Киевская», на крыше которого сидят двое мужчин и ждут подмогу. Вокруг них пар, а под колесами кипяток.
Позже вызволять заcтрявшую машину приехали спасатели на спецтранспорте.
Как затем стало известно, на улице Шевченко днем прорвало теплотрассу, которая соединяет ТЭЦ-5 и Салтовку. Кипяток залил близлежащие улицы, а высота воды в некоторых местах достигала 40 сантиметров.
Ранее мы писали, что прорыв магистрального трубопровода случился 9 апреля в прошлом году по адресу улица Гвардейцев-Широнинцев, 81. Соцсети облетели видео, как через рынок «Океан» хлещет вода, образовав настоящую реку. Тогда заместитель генерального директора – директор комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков предупреждал о том, что как только систему отключат, начнут ремонт, а подвоз воды обещали осуществлять автоцистернами.
Напомним, в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.
Как сообщала Politeka, Харьков уходит под воду.
Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове