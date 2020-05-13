С 14 мая одна из центральных улиц Харькова закроется

Водителям и общественному транспорту придется объезжать улицу Динамовскую на участке от улицы Тринклера до переулка Фанинского, передает Politeka.net со ссылкой на информацию департамент инфраструктуры Харьковского городского совета.

До 23 мая движение будет запрещено, а объехать этот участок можно будет по Сумской и улице Белой Акации.

Ранее мы писали о том, что в Харькове потратят три с половинной миллиона гривен на благоустройство. Порядок наведут в четырех районах Харькова: Слободском, Киевском, Холодногорском и Шевченковском. Коммунальщики будут убирать лесопарк, мемориал «Слава», сад Шевченко, территорию вокруг отеля «Националь», где живет мэр Харькова Геннадий Кернес, парки Комсомольский, Молодежный, Дубовый гай, бульвар Жасминовый, улицы Слободского района, парк «Юность», площадь Защитников Украины, гидропарк, проспект Льва Ландау, парк «Жихарь».

В ходе работ планируют отремонтировать поврежденные лавочки, поменяв сломанные элементы, также в перечне работ – починка детских площадок, покраска урн, покрытий и парапетов из гранитных плит и фасадов, очистка надписей на гранитных плитах.

Мы также писали о том, что Харьковский горсовет выделил 190 тысяч на пиар в соцсетях. Департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета заключил договор с ООО «Старик энд море» на услуги по «стандартизации и классификации контента и данных (создание и редактирования информационного наполнения для социальных сетей»».

В условиях прописано не только создание контента, но также мониторинг комментариев и коммуникация с пользователями.

Напомним, харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.