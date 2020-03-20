В Харькове ограничат движение транспорта из-за ремонта дорог

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Движение транспорта будет ограничено в Харькове 20 марта на перекрестке улиц Сумской, Мечникова, Бурсацкого спуска и площади Конституции.

На этом месте ремонтируют кабельную линию связи, поэтому транспорт будет ездить только по свободной полосе. В горсовете обещают, что работники закончат ремонт уже к 15:00.

Отметим, что в Харькове также перекрыта левая сторона площади Свободы на участке от перекрестка улиц Свободы (раньше ул.Иванова) и Сумской до здания ХНУ им. Каразина. Эта часть дороги будет перекрыта вплоть до 31 марта. Движение транспорта будет открыто по правой стороне площади - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Из-за замены магистрального трубопровода КП «Харьковские тепловые сети» в городе ограничено движение и по переулку Белостоцкому, от Салтовского шоссе до улицы Ивана Камышева. Дорогу откроют в 20:00 30 апреля.

Напомним, что В Харькове водитель «защитил» свой автомобиль маской

Об этом написали в местном телеграм-канале, сообщает Politeka.

Так, на опубликованном фото на бампер авто, которое стоит у обочины тротуара, надета белая ткань, которая закрывает номера и «нос» авто. В сети шутят, что это противоугонная маска.

«2018 - люди ставят противоугонные механизмы на авто. 2020 - для защиты достаточно повесить маску», – подписали красноречивое фото.

Напомним, что элитное авто превратили в качели в Киеве. В Киеве «герою парковки» на прохожей части во дворе многоэтажки сняли колеса. Известно, что инцидент случился на улице Курнатовского, 2б.

«Утро начинается не с кофе...», – подписали фото в сети.

В комментариях пользователи сети начали обсуждение столь коварного наказания героя парковки.

«А где была в это время сигнализация ?!», «Сняли, чтобы купить маску», «Секретки надо ставить.», «А люди где были. Рядом дом.», «Ребят, я колеса не брал», «Сочувствую владельцу», «Подождите месяц, деньги у людей закончатся. Начнётся самое интересное», – отметили киевляне.

Напомним, в Харькове мужчина безумным способом обошел "лимит 10-ти" в транспорте.

Как сообщала Politeka, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.