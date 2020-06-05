По интернету распространяется видео, на котором злоумышленники совершают нападение на правоохранителей

В сети появился видеоролик нападения на машину харьковских полицейских.

На кадрах видео просматривается, как мужчина нападает на автомобиль полиции. Мужчина бьет деревянной палкой по лобовому стеклу автомобиля полицейских и угрожает им. Передает Politeka.net.

"Я буду вас просто резать и отсижу 20 лет", - выкрикивал нападающий и продолжал бить по стеклу автомобиля.

Также на ролике видно мужчину с пистолетом и отверстие на заднем стекле машины, похожое на отверстие от пули пистолета.

Напомним, что чрезвычайное происшествие произошло в среду, 3 июня, в Краснокутском районе.

Ранее сообщалось, что в Харькове обстреляли троллейбус с людьми. Атаке подвергся троллейбус №31, который ехал по улице Натальи Ужвий в сторону проспекта Юбилейного.

Неизвестный выстрелил по транспортному средству, предположительно, из пневматической винтовки, сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

По словам начальника отдела безопасности движения КП «Троллейбусное депо №2» Богдана Христова, инцидент произошел сегодня, 5 июня, около опыв на второй день в районе улицы Гвардейцев Широнинцев, 21. Он объяснил, что пуля попала в боковое стекло возле средних дверей троллейбуса, но не пробила его. В этот момент внутри троллейбуса находились близькотрьох десятков людей. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

«Водитель рассказал, что был слышен громкий хлопок, после чего треснуло стекло, по нему пошла «паутинка». Троллейбус сразу остановился, пассажиры вышли, а наши работники вызвали полицию. Сейчас пишем заявление. Это новый троллейбус, который мы получили совсем недавно. Сегодня он будет снят с маршрута, чтобы стекло не высыпалось», - рассказал Христов.

Троллейбус не выйдет на маршрут до тех пор, пока с «родного» завода не пришлют новое стекло, чтобы заменить разбитое.

Напомним, в Киеве разгорелся скандал из-за пенсионеров в маршрутках во время карантина.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма".

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