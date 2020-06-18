Ко второму этапу послабления карантина Харьковщина пока что не готова

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По информации издания, по одному из показателей наша область «хромает». На Харьковщине количество заразившихся за последнюю неделю составляет 12,53 на 100 тысяч населения при допустимой норме в 12.

Всего же регионы оценивают по трем критериям: количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, загруженность койко-мест в больницах и охват граждан ПЦР-тестами. На сегодняшний день все показатели совпадают с допустимой нормой у 14 регионов.

Ранее мы рассказывали о том, что два дня подряд Харьковщина демонстрирует вирусные антирекорды. Так, 17 июня было зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом, а уже 18 июня область пробила дно по количеству смертей от недуга. От китайского вируса за сутки скончалось четыре человека, что является самым высоким показателем за весь период пандемии. Новых случаев за сутки – 55.

В связи с ростом уровня заражения в Харькове усиливают контроль за соблюдением карантина. Тех, кто появится в метро без маски с 20 июня, будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч, юридические лица рискуют расстаться с гораздо большей суммой – до 170 тысяч.

Напомним, у Кернеса решили усилить контроль за харьковчанами.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.