В электротранспорте Харькова, как наземном, так и подземном, усилят контроль за наличием защитных масок у пассажиров и работников, а также проведением дезинфекции

Об этом сообщает издание KHARKIV Today со ссылкой на протокол «О выполнении превентивных мер безопасности субъектами хозяйствования и населением Харькова в период ослабления карантина» внеочередного заседания городской комиссии Харьковского горсовета.

Соответствующее предписание вынесли Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета, который должен обеспечить контроль.

Кроме того, в мэрии рекомендовали правоохранительным органам усилить надзор за тем, как жители города соблюдают противоэпидемические требования в общественных местах, в том числе в транспорте, а также реагировать на нарушения.

Контролировать соблюдение противоэпидемических мер на предприятиях бытового обслуживания, торговли и общественного питания на заседании комиссии поручили заместителю городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлане Горбуновой-Рубан.

Ранее мы писали о том, что в метро Харькова полицейские устроили облаву на пассажиров без масок. Их поджидали возле турникетов и тех, у кого на лице не было защиты, приглашали в комнату полиции.

Однако как показывает практика, жители города все меньше стараются придерживаться мер безопасности, что ярко продемонстрировали последние выходные, когда на пляжах города яблоку негде было упасть из-за огромного количества отдыхающих.

Напомним, Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.