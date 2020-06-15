В электротранспорте Харькова, как наземном, так и подземном, усилят контроль за наличием защитных масок у пассажиров и работников, а также проведением дезинфекции

Об этом сообщает издание KHARKIV Today со ссылкой на протокол «О выполнении превентивных мер безопасности субъектами хозяйствования и населением Харькова в период ослабления карантина» внеочередного заседания городской комиссии Харьковского горсовета.

Соответствующее предписание вынесли Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета, который должен обеспечить контроль.

Харьков горсовет

Кроме того, в мэрии рекомендовали правоохранительным органам усилить надзор за тем, как жители города соблюдают противоэпидемические требования в общественных местах, в том числе в транспорте, а также реагировать на нарушения.

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Контролировать соблюдение противоэпидемических мер на предприятиях бытового обслуживания, торговли и общественного питания на заседании комиссии поручили заместителю городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлане Горбуновой-Рубан.

Ранее мы писали о том, что в метро Харькова полицейские устроили облаву на пассажиров без масок. Их поджидали возле турникетов и тех, у кого на лице не было защиты, приглашали в комнату полиции.

полиция, метро, Харьков

Однако как показывает практика, жители города все меньше стараются придерживаться мер безопасности, что ярко продемонстрировали последние выходные, когда на пляжах города яблоку негде было упасть из-за огромного количества отдыхающих.

Напомним, Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.