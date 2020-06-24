Харьковчане совсем не берегут себя!

Харьковские электрички запустили с начала июня, предупредив пассажиров, что стоимость проезда увеличится

Ни для кого не секрет, что находясь в транспорте, в том числе и электричке нужно носить медицинскую маску и соблюдать дистанцию.

Но, харьковчане на эти правила, к сожалению, наплевали - практически все пассажиры забиваются в электричку "битком" и про маски все резко забыли.

Фотографию, которая доказывает это, выставили в группе "Х**вый Харьков".

"Смягчение Карантина на максималках, билет дороже в 2 раза, людей так же (Харьков -Гавриловка)",- написал автор фото.

Ранее мы писали, что после возобновления движения электричек на Харьковщине количество пассажиров существенно уменьшилось

Об этом заявила пресс-секретарь регионального филиала «Южной железной дороги» «Укрзализныци» Ирина Гаманенко.

Она рассказала, что с 1 по 3 июня пригородные поезда «ЮЖД» перевезли 123 970 пассажиров, что намного меньше, чем в «докарантинный» период. Причем причина не только в ограничениях, которые еще необходимо соблюдать, но и в существенном подорожании проезда.

Однако сколько именно человек перевезли за аналогичный период в прошлом году, Гаманенко не уточнила.

Напомним, харьковчанам приготовили очередное повышение тарифов.

Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.