Харьковские электрички запустили с начала июня, предупредив пассажиров, что стоимость проезда увеличится
Ни для кого не секрет, что находясь в транспорте, в том числе и электричке нужно носить медицинскую маску и соблюдать дистанцию.
Но, харьковчане на эти правила, к сожалению, наплевали - практически все пассажиры забиваются в электричку "битком" и про маски все резко забыли.
Фотографию, которая доказывает это, выставили в группе "Х**вый Харьков".
"Смягчение Карантина на максималках, билет дороже в 2 раза, людей так же (Харьков -Гавриловка)",- написал автор фото.
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Ранее мы писали, что после возобновления движения электричек на Харьковщине количество пассажиров существенно уменьшилось
Об этом заявила пресс-секретарь регионального филиала «Южной железной дороги» «Укрзализныци» Ирина Гаманенко.
Она рассказала, что с 1 по 3 июня пригородные поезда «ЮЖД» перевезли 123 970 пассажиров, что намного меньше, чем в «докарантинный» период. Причем причина не только в ограничениях, которые еще необходимо соблюдать, но и в существенном подорожании проезда.
Однако сколько именно человек перевезли за аналогичный период в прошлом году, Гаманенко не уточнила.
Напомним, харьковчанам приготовили очередное повышение тарифов.
Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.
Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.