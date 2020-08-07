Рейс Харьков-Рахов не обошелся без приключений
На одной из станций в вагон состава проник мужчина, который решил прокатиться без билета, передает Pavlovskynews.
"Заяц" был в нетрезвом состоянии, поэтому сразу привлек к себе внимание проводников.
Еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Когда он понял, что попытки убедить работников ж\д в наличии билета закончились, он попытался задушить одного из проводников.
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Терпеть мужчину не стали - злоумышленника скрутили и через 15 минут его задержала полиция.
Ранее мы писали, то страсти вокруг тендера на закупки китайских поездов для харьковского метрополитена разгорелись в Харькове с новой силой.
В этот раз украинский производитель, который участвовал в конкурсе на поставку поездов, Крюковский вагоностроительный завод, обвинил харьковские власти в том что они предоставили неправдивую информацию, сообщив, что Европейский инвестиционный банк утвердил решение Харьковского метрополитена о победителе тендера.
По информации предприятия, в банке подчеркнули, что участие финучреждения в рассмотрении процедуры закупок ограничивается только проверкой выполнения условий финансирования.
«А полную ответственность за процедуру закупок в рамках проекта несет заказчик — Харьковский метрополитен», – заявили в Европейском инвестиционном банке.
Напомним, семья главного "дорожника" Харькова обзавелась особняком в Испании.
Как сообщала Politeka, вандалы добавили работы коммунальщикам перед открытием метро.
Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.