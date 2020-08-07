Мужчина уверял, что у него есть билет

Рейс Харьков-Рахов не обошелся без приключений

На одной из станций в вагон состава проник мужчина, который решил прокатиться без билета, передает Pavlovskynews.

"Заяц" был в нетрезвом состоянии, поэтому сразу привлек к себе внимание проводников.

Еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Когда он понял, что попытки убедить работников ж\д в наличии билета закончились, он попытался задушить одного из проводников.

Терпеть мужчину не стали - злоумышленника скрутили и через 15 минут его задержала полиция.

На железной дороге очередной инцидент. На этот пьяный «заец» атаковал проводника, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Неприятная поездка ожидала железнодорожников, обслуживавших рейс Харьков-Рахов. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета. Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников. Однако «заец» не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию – попытался задушить одного из проводников. Итог: злоумышленника скрутили и через 15 минут его задержала полиция. Из-за инцидента отправка поезда была задержана. PavlovskyNEWS Gepostet von Pavlovsky News am Donnerstag, 6. August 2020

Ранее мы писали, то страсти вокруг тендера на закупки китайских поездов для харьковского метрополитена разгорелись в Харькове с новой силой.

В этот раз украинский производитель, который участвовал в конкурсе на поставку поездов, Крюковский вагоностроительный завод, обвинил харьковские власти в том что они предоставили неправдивую информацию, сообщив, что Европейский инвестиционный банк утвердил решение Харьковского метрополитена о победителе тендера.

По информации предприятия, в банке подчеркнули, что участие финучреждения в рассмотрении процедуры закупок ограничивается только проверкой выполнения условий финансирования.

«А полную ответственность за процедуру закупок в рамках проекта несет заказчик — Харьковский метрополитен», – заявили в Европейском инвестиционном банке.

Напомним, семья главного "дорожника" Харькова обзавелась особняком в Испании.

Как сообщала Politeka, вандалы добавили работы коммунальщикам перед открытием метро.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.