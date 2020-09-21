Последние две недели в Харькове и области остается тревожная ситуация с распространением китайского вируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Суспільне.

Так, по словам эпидемиолога Харьковского лабораторного центра Анны Сухоруковой, если среднее количество больных преодолеет контрольный показатель в 240 случаев на 100 тысяч населения, город могут внести в "красную" карантинную зону.

"Увеличивается удельный вес харьковчан среди заболевших. Вчера (17 сентября, – Ред.) среди 390 заболевших 347 – это жители города. За прошедшие две недели мы отмечаем 210 заболевших на 100 тысяч населения. А контрольные – 240 на 100 тысяч. Еще неделя-две такого роста — это многовато, и мы можем пересечь этот порог", — рассказала она.

Обеспокоен ситуацией и глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Ситуация с коронавирусом развивается негативно. Харьков в очередной раз выходит в лидеры по количеству заболевших. Эта динамика, к сожалению, имеет место во всей стране", - заявил чиновник.

Харьковчане по-разному отнеслись к этой информации, некоторые откровенно напуганы, другие же считают, что власть в очередной раз рассказывает им "страшилки".

"Пятьдесят оттенков красного Ребята уберите эти зоны! Эпидемия есть она и будет! Нигде такой хрени нет Покажите этих "больных" людей! Я уже должна была 100% заболеть...Хватит нас пугать!!! В Харькове этот обман не пройдет.Харьковчане благоразумный и трудолюбивый народ который красную зону собьёт на зелёную в один день лёгким "митингом",!!! Вчера был в метро пока живой чего и всем желаю ходим без масок принципиально не верим в этот развод типа нельзя умереть от нехватки кислорода Это всё выдуманная хрень нужна только олигархам что бы отмывать грязные деньги. Рестораны можете закрывать сколько угодно. А вот метро закрывать нет необходимости. Наземный транспорт будет переполнен а в метро люди быстро рассосётся и разойдутся по своим делам.не ищите проблему там где её нет", – пишут жители города и области в соцсетях.

Politeka писала, что большинство украинских областей на сегодняшний день не готовы к смягчению карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Состоянием на 20 сентября, ослабить карантин в Украине готовы лишь две области - Кировоградская и Херсонская. Все остальные регионы, включая Киев, не готовы ослабить карантин из-за показателей заболеваемости.

Отмечается, что в 22-х областях превышен допустимый показатель заболеваемости китайским вирусом. Наибольший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на данный момент фиксируется в Тернопольской области - 388,3 человека.

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