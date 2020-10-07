Такие суммы не всем по карману

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил сумму, которая нужна, чтобы вылечить больного с китайским вирусом с осложнениями

Об этом он сообщил во время пресс-брифинга, частью которого поделился телеграмм-канал «ВЕХА Харьков».

«В тарифе, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19, когда мы его просчитывали, там учтены: первая часть - что у нас есть 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19. Вторая часть - это лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19. Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 000 гривен. Лекарства включены в тариф. Это то, что мы переводим докторам», – пояснил министр.

Отметим, что на Харьковщине эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым днем, и по состоянию на 7 октября регион вышел на второе место после Киева по количеству зараженных. Только за последние сутки выявлено 685 новых случаев заболевания. 10 человек скончались.

Всего с начала пандемии вирус диагностировали у 22136 человек.

Несмотря на тревожную статистику, харьковчане продолжают игнорировать все правила карантина, не соблюдают масочный режим и с удовольствием ходят в места массового скопления людей.

Так, в Харькове уже третий день гремит скандал вокруг концерта Ольги Поляковой ко Дню учителя, который прошел на школьном стадионе в Новобаварском районе города. На него пришли около двух тысяч человек, причем среди публики было немало детей.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина.

Напомним, в Харькове ситуация с вирусом достигла апогея.

Как писала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.