Харьковская область уверенно держится в тройке лидеров по количеству заболевших китайским вирусом

За последние сутки в регионе выявлено 446 новых случаев заражения, из которых 284 – в Харькове, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского лабораторного центра.

Всего с начала пандемии на Харьковщине зафиксировано 20964 случаев заражения. Вирус и осложнения, связанные с ним, унесли 375 жизней. 4797 человек выздоровели, 15792 продолжают борьбу с болезнью.

Судя по общеукраинской статистике, Харьков уступил первенство лишь Киеву, где 24 736 зараженных, и Львовской области. Там показатель заболевших достиг отметки в 21 294.

Сейчас Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы включены в «оранжевую» зону.

Несмотря на пугающую статистику, харьковские власти продолжают испытывать судьбу и подставлять горожан под опасность. Яркий пример тому – концерт популярной украинской певицы Ольги Поляковой, который состоялся 3 октября на стадионе ДЮСШ №5 в Новобаварском районе Харькова.

Мероприятие стало подарком мэра города Геннадия Кернеса педагогам ко Дню учителя. Сам же чиновник, как известно, сейчас лечится от китайского вируса в клинике Шарите в Берлине.

Несмотря на то, что на входе на стадион людям раздавали маски, а сама певица просила их соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, большинство зрителей наплевали на предостережения и радостно отплясывали под «Шлепки», подпевая звезде.

На концерт уже отреагировал министр здравоохранения Максим Степанов, который предупредил, что с таким отношением к карантину скоро закончатся кровати в больницах для больных COVID-19.

Напомним, ситуация с карантином продолжает ухудшаться, срочное предупреждение Минздрава.

Как сообщала Politeka, харьковские дети из-за карантина учатся во дворе.

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