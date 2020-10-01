В Харькове решили, что лучше посидеть на ветру, чем заболеть китайским вирусом
Видео урока на улице, появилось в facebook на странице Харьков 1654.
Такие уроки выглядят довольно нормальными, учитывая показатели количества новых случаев китайского вируса в Харьковской области.
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"Сырость, ветер, а дети сидят на улице. Це перемога", - пишут в сети.
Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксировали 450 новых случаев заболевания китайским вирусом за сутки.
Всего подтвержденных случаев за время пандемии 19 128 (+450). Умерли 354 (+4), выздоровели 4 363 (+16) человек.
В Украине 213 028 (+4069) случаев. Умерли 4193 (+64) человек, вылечились - 94 443 (+2083) человек.
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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