В Харькове директор детской "инфекционки" задекларировал автомобиль стоимостью более 30 тысяч долларов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соответствующую декларацию.

Так, директор коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Областная детская инфекционная клиническая больница" Дмитрий Кухарь приобрел автомобиль Hyundai Tucson 2020 года выпуска.

Как отмечается в декларации Кахуря, этот автомобиль был куплен 16 сентября у официального дилера - компании "Автотрейдинг Харьков". За новый кроссовер Кухарь отдал 857,5 тыс. грн.

Также в декларации указано, что на следующий день после приобретения нового авто Hyundai Tucson Кухарь получил доход в размере 450 тысяч гривен. Отмечается, что это был доход, полученный Кухарем от продажи движимого имущества.

В ежегодной декларации Кухаря отмечается, что заработная плата директора детской "инфекционки" за прошлый год составила 280 355 гривен. Кроме этого Дмитрий Кухар задекларировал еще два дополнительных источника дохода. Это пенсия, размер которой за 2019 год составил 134 321 грн и процент от банка в размере 55 905 грн.

На счетах в банках Дмитрий Кухарь, согласно данным декларации, имеет 688 350 грн.

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