Скандально известный бывший народный депутат Михаил Добкин показал, как отпраздновал 9 мая

На своей странице в Instagram он опубликовал черно-белое фото, на котором позирует возле котла с полевой кашей.

На нем безрукавка, полосатая тельняшка и георгиевская ленточка на груди, запрещенная в Украине.

«Полевая каша будет всегда! И во время карантина. и даже под дождём!», – подписал он снимок.

Отметим, что Добкин открыто декларирует приверженность символам канувшего в Лету СССР. Так, недавно заместитель губернатора Евгений Грицков вынужден был отказаться от должности главы координационной комиссии по патриотическому воспитанию из-за того, что засветился на фото с экс-депутатом, который держал в руках красный флаг с серпом и молотом во время поездки в Берлин.

Мы также писали о том, что Добкин на своей странице в Instagram опубликовал фотографии ордена «Победа», снятого с Монумента славы во Львове, который он выкупил на пункте приема металлолома. По словам экс-депутата, орден весит более 700 килограммов. Он был найден на одной из львовских фирм.

«Им торговали как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», – написал Добкин, добавив, что «с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам, это ещё у патриотов и неплохой бизнес».

Отметим, что буквально через пару дней после того, как отведал полевой каши в рамках «единения с ветеранами ВОВ», Добкин похвастался перед подписчиками дорогой покупкой: это байк Indian Challenger Limited 2020 года выпуска. По информации СМИ, такой в США стоит минимум 28 тысяч долларов.

Напомним, дочь Добкина ошеломила неожиданным фото с отцом.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился из-за поддержки фанатов Путина.

Также Politeka писала о том, что экс-нардеп Добкин удивил планами на будущее.