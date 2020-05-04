Заметно похудевший и постройневший экс-нардеп Михаил Добкин похвастался обновкой
На своей странице в социальной сети Instagram лысый и бородатый политик опубликовал снимок, на котором предстал перед подписчиками в оригинальной байкерской вещи, передает Politeka.net.
На нем футболка с изображением символа «Адамова голова», то есть черепа и скрещенных костей, причем череп – в противогазе. Тут же есть слово пандемия и Сovid -19, а лоб черепа венчает надпись Harley-Davidson.
Как известно, бывший нардеп является ярым поклонником мотоциклов этого бренда, о чем регулярно напоминает в соцсетях, публикуя снимки своего железного коня.
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«Каждый борется с covid -19 своим способом. Лично я – с помощью мотоцикла! Спасибо H-D Одесса. Вы крутые!», – подписал он снимок.
Ранее мы писали о том, что сериал «Дау», в котором играл и Михаил Добкин, попал в грандиозный скандал из-за того, что там снимали младенцев из детского приюта. Изучив материалы, правоохранители возбудили уголовные производства по статьям «хулиганство» и «культ насилия».
Мы также писали о том, что политик насмешил пользователей сети. Бывший мэр Харькова и глава ХОГА написал о том, что ему довелось пережить аварию на ЧАЭС в 1986 году, распад СССР в 1991-м, две «гребанные» революции 2004 и 2014 годов, потерю Крыма и конфликт на Донбассе, а также покушения, аресты и тому подобное.
По словам Добкина, для того, чтобы смело заявить, что его жизнь за первые 50 лет была не такой уж и скучной, ему осталось дождаться пришествия инопланетян.
Напомним, экс-нардеп Добкин пожаловался на токсикоз.
Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.
Также Politeka писала, что Добкин сбежал от коронавируса на мотоцикле.