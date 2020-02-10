Бывший народный депутат Михаил Добкин, страстный любитель погонять на мотоцикле, ждет не дождется начала сезона

О том, как тоскует по байку, скандальный политик дал понять, опубликовав в Instagram черно-белое фото, на котором видны его руки, с пальцами в кольцах, которые так обожают все любители двуколесного мощного транспорта, а также с массивным браслетом.

«Глухозимье. Мототоксикоз», – лаконично подписал снимок Михаил Маркович.

Как и каждая публикация харьковчанина, эта тоже не осталась без внимания комментаторов. Некоторые попытались подколоть Добкина, но не учли, что тот виртуозно умеет парировать нелицеприятные комментарии, не стесняясь при этом в выражениях.

«Ха) прикольно)))) chrome hearts? На ногах еще 10 пальцев есть. Если вдруг на руках места уже не будет.)», – пишет некий slonlog.

«Тебе и на голову одеть можно. Ведро», – отвечает экс-депутат.

«Дешевый металл заметно сразу», – выразил свое мнение di_voronini и сразу же получил ответочку от ММ: «Лоха тоже издалека видно».

Ранее мы рассказывали, что в сентябре Михаил Добкин летал в Австрию на байкерский фестиваль. Там на курорте Каринтия ежегодно с 3 по 8 сентября проходит байк-фест под маркой Harley-Davidson.

На своей странице в Instagram бывший депутат опубликовал фото с мероприятия, сфотографировавшись рядом с одним из байков. «Мотоцикл с двигателем от ракеты. На такой могу только посмотреть», – подписал он снимок.

В Украине Добкин рассекает тоже не на самом дешевом байке, а снимками и видео своих покатушек регулярно делится с подписчиками.

Напомним, Добкин жестко сцепился с известной журналисткой.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.

Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.