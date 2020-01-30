Харьковский политик никогда не скрывал своей ненависти к Майдану

Скандальный экс-нардеп Михаил Добкин ровно шесть лет назад открыто поддержал «беркутовцев», расстреливавших Майдан

30 января 2014 года тогда глава Харьковской ОГА Михаил Добкин пришел на сессию облсовета в черной футболке с надписью «Беркут». В таком же виде явились и харьковские депутаты от «Партии регионов».

Таким образом они решили поддержать силовиков, дежуривших на Майдане.

Более того, они собрали и передали тогда 150 тысяч гривен на лечение пострадавших сотрудников подразделения «Беркут» и приобретения нового обмундирования.

«Я сегодня разделяю позицию фракции регионов Харьковского областного совета и тоже надел футболку с надписью «Беркут», мы поддерживаем не только «Беркут», мы поддерживаем все спецподразделения и всех сотрудников милиции, которые сегодня, рискуя своей жизнью и здоровьем, охраняют общественный порядок, не допуская варваров и вандалов к погрому государственных зданий и учреждений», – заявлял тогда Добкин.

Также во время сессии губернатор подчеркнул, что «отбросы, которые сегодня ломают государственное имущество по всей стране, ничего в своей жизни не построили, кроме куреней, палаток, а, возможно, крыивок на всякий случай, – потому что мы их туда загоним со временем».

С годами ненависть Добкина к Майдану никуда не делась. Так, в конце 2018 года он заявлял, что стал еще большим противником Революции Достоинства, чем был в 2013-м и 14-м годах.

«Я еще больше поддерживал бы сегодня «Беркут», чем поддерживал тогда. Я бы одел не только футболку «Беркута», но и костюм одел бы «Беркута», – рассуждал тогда еще нардеп в эфире канала NewsOne.

Толерантность и демократия...

Добкин - я еще больше поддерживаю сегодня беркут, чем поддерживал тогда в 2013-2014 году, я бы одел не только футболку я бы костюм беркута одел - аплодисменты

Следующее будет про новососию...

Абзац... pic.twitter.com/1582HV9fDS — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) November 23, 2018

Он также до сих пор уверен, что Майдан, который он назвал «политическим конфликтом», был спровоцирован ближайшим окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

Отметим, что в соцсетях Михаил Маркович не упоминает о «годовщине». Последняя публикация – фотография ужина. «Самые лучшие морепродукты это домашний борщ с салом, да с чесноком и холодные 50 под селедочку!» – подписал он снимок.

Как известно, на последних выборах Добкин вместе с братом пролетели мимо Верховной Рады.

Сейчас он является фигурантом дела о «кооперативных схемах». 11 октября 2018 года Генпрогуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении хищения более 75 гектаров земель в Харькове стоимостью около 220 миллионов. С него сняли депутатскую неприкосновенность, чтобы судить, однако заседания по делу переносится с завидной регулярностью.

Кроме Добкина, который на тот момент был мэром Харькова, обвиняемыми по делу проходят также главный архитектор города Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова (советник городского головы), экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин (советник городского головы), Владимир Конюхов и Сергей Китченко. Дело насчитывает 45 томов.

Напомним, Добкин перешел все границы и набросился на украинцев.

Как сообщала Politeka, Добкин дико опозорился с «отставкой» Гончарука.

Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.