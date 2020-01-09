Брат и племянник скандального экс-депутата Михаила Добкина грандиозно отгуляли свои дни рождения в Харькове
Как сообщает издание KHARKIV Today, 8 января Дмитрию Добкину, тоже экс-нардепу, исполнилось 45 лет, а его сыну Марку – 20.
Пышный банкет по этому поводу состоялся в отеле Superior.
По информации журналистов, публику развлекали Даша Астафьева, гонорар которой составляет не менее 10 тысяч долларов без учета райдера, и группа «Леприконсы».
Королева пошла по стопам Пугачевой и поразила видом в новом имидже: «все на одно лицо»
Пышногрудая внучка Боярского потрясла своим достоинством перед Галкиным: "Богиня"
ПриватБанк вешает на клиентов огромные долги, гремит скандал: "начали угрожать и..."
Вскрылось скандальное прошлое Баскова, от такого позора уже не отмыться: "Подобрали у..."
Организаторы торжества обустроили для гостей фотозону «Вечерний Добкин» в виде пародии на шоу «Вечерний Ургант».
Активнее всех фотографии и видео с вечеринки публиковала племянница именинника, дочь Михаила Добкина Алла. Девушка плясала под Астафьеву, а также вышла на сцену и спела вместе с «Леприконсами».
Марк Добкин засветился в сети только благодаря его девушке Анастасии, которая поделилась снимком с парнем.
«С Днём Рождения наших мужчин», – подписала она кадр. Судя по профилю в соцсети, девушка – международный тренер по направлению кенгу джампс - тренировок в виде прыжков в специальных ботинках.
А вот Дмитрия Добкина и его жены Елены нет нигде на снимках.
В Instagram появилось и фото праздничного торта для именинников. На нем изображены цифры 20 и имя Марик, а внизу - 45 и имя Дима.
Ранее мы писали о том, что Михаил Добкин купил 700-килограммовый орден «Победа» с Мемориала славы во Львове, отдав за него полмиллиона гривен. Фото приобретения он разместил на странице в соцсети, не упустив возможности отпустить пару заноз в адрес тех, кто «уничтожает память».
Напомним, Добкин заинтриговал пользователей сети.
Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.
Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.