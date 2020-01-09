Брат и племянник скандального экс-депутата Михаила Добкина грандиозно отгуляли свои дни рождения в Харькове

Как сообщает издание KHARKIV Today, 8 января Дмитрию Добкину, тоже экс-нардепу, исполнилось 45 лет, а его сыну Марку – 20.

Пышный банкет по этому поводу состоялся в отеле Superior.

По информации журналистов, публику развлекали Даша Астафьева, гонорар которой составляет не менее 10 тысяч долларов без учета райдера, и группа «Леприконсы».

Организаторы торжества обустроили для гостей фотозону «Вечерний Добкин» в виде пародии на шоу «Вечерний Ургант».

Активнее всех фотографии и видео с вечеринки публиковала племянница именинника, дочь Михаила Добкина Алла. Девушка плясала под Астафьеву, а также вышла на сцену и спела вместе с «Леприконсами».

Марк Добкин засветился в сети только благодаря его девушке Анастасии, которая поделилась снимком с парнем.

«С Днём Рождения наших мужчин», – подписала она кадр. Судя по профилю в соцсети, девушка – международный тренер по направлению кенгу джампс - тренировок в виде прыжков в специальных ботинках.

А вот Дмитрия Добкина и его жены Елены нет нигде на снимках.

В Instagram появилось и фото праздничного торта для именинников. На нем изображены цифры 20 и имя Марик, а внизу - 45 и имя Дима.

Ранее мы писали о том, что Михаил Добкин купил 700-килограммовый орден «Победа» с Мемориала славы во Львове, отдав за него полмиллиона гривен. Фото приобретения он разместил на странице в соцсети, не упустив возможности отпустить пару заноз в адрес тех, кто «уничтожает память».

Напомним, Добкин заинтриговал пользователей сети.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.

Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.