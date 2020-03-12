Пока в Харкьове объявляют карантин и массово закрывают учебные заведения и развлекательные центры, экс-мэр Харькова и бывший народный депутат Михаил Добкин прекрасноо проводит время в теплых краях

Записной любитель байков и езды с ветерком Михаил Маркович улетел на Кипр, где с единомышленниками рассекает по живописным дорогам острова, а соответствующими фотографиями и видео он делится на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Добкин позирует в полной байкерской экипировке. Несмотря на яркое солнце и теплую погоду, на нем кожаная мотокуртка, штаны и шлем.

На другом фото он – в футболке и кепке.

А вот – и видео покатушек.

"Хорошая офшорная зона", – написал комментарий один из пользователей.

Как известно, Михаил Добкин давно увлекается мотоциклами, и еще недавно тосковал по теплым временам, чтобы прокатиться под рев мотора, о чем рассказывал своим подписчикам в соцсети.

В сентябре прошлого года он летал в Австрию на байкерский фестиваль. Там на курорте Каринтия ежегодно с 3 по 8 сентября проходит байк-фест под маркой Harley-Davidson.

На своей странице в Instagram бывший депутат опубликовал фото с мероприятия, сфотографировавшись рядом с одним из байков. «Мотоцикл с двигателем от ракеты. На такой могу только посмотреть», – подписал он снимок.

В Украине Добкин рассекает тоже не на самом дешевом байке, а снимками и видео своих покатушек регулярно делится с подписчиками.

Напомним, Добкин жестко сцепился с известной журналисткой.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.

Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.