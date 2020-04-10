Карантин – лучшее время для того, чтобы больше времени провести с семьей

Чем занимается в вынужденной самоизоляции, показал и скандальный экс-нардеп Михаил Добкин, передает Politeka.net.

В сториз своего Instagram политик опубликовал видео, в котором он играет вместе с полутораголовалым внуком Марком.

Михаил Маркович включил музыку на телефоне и в такт барабанит по резиновому ослику, а малыш пританцовывает, стоя у дивана.

«Иди, осла побmем», – говорит внуку дед, который, побрившись налысо, теперь выглядит как залихватский брутальный байкер.

Судя по всему, мальчику такое времяпрепровождение нравится, да и Добкин выглядит расслабленным и веселым, чего не скажешь о нем, когда начинаются ссоры с оппонентами.

Чего только стоит его перепалка с экс-нардепом от «Народного фронта» Татьяной Черновол в эфире талеканала «НАШ».

Поводом для скандала послужила тема Революции Достоинства. Черновол утверждала, что тогда люди, которые вышли на Майдан, спасли Украину от уголовной власти Януковича и от его страшного режима.

Она добавила, что беглый экс-президент украл миллиарды, и вернуть удалось только малую часть – всего полтора миллиарда долларов.

«И теперь они на этих миллиардах окрепли и сейчас пришли сюда, сидят павлины, «мы вас дорасстреляем». По сути, это то, что я сейчас услышала», – эмоционально говорит Татьяна о тех, кто вернулся в Украину после избрания Зеленского.

«В уважающей себя стране врагов и предателей не расстреливают, это слишком благородная казнь. Для этого есть веревка и мыло, но я вам этого не желаю» – тут же парировал Добкин и назвал главным бенефициаром Майдана экс-нарепа «Народного фронта» Сергея Пашинского, а также прошелся по его сыну, который в 20 с лишним лет получил крупную должность в «Укроборонпроме».

Напомним, экс-нардеп Добкин пожаловался на токсикоз.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.

Также Politeka писала, что Добкин заговорил о пришествии инопланетян, вызвав ажиотаж в сети.