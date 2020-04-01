Экс-нардеп Михаил Добкин подвел итоги за первые 50 лет жизни

Свои размышления он опубликовал на странице в Instagram, передает Politeka.

Бывший мэр Харькова и глава ХОГА пишет о том, что ему довелось пережить аварию на ЧАЭС в 1986 году, распад СССР в 1991-м, две «гребанные» революции 2004 и 2014 годов, потерю Крыма и конфликт на Донбассе.

«О покушении на свою скромную персону, уголовных делах, арестах и прочих мелочах я даже не вспоминаю. И, наконец-то, коронавирус в 2020!», – подчеркивает автор.

По словам Добкина, для того, чтобы смело заявить, что его жизнь за первые 50 лет была не такой уж и скучной, ему осталось дождаться пришествия инопланетян.

В качестве иллюстрации он прикрепил свое фото в новом образе. Как известно, совсем недавно политик побрился налысо, оставив лишь бороду.

В комментариях пользователи отреагировали на пост не без доли юмора:

«Миша, все х*йня, давай по-новой!», «Так астероид же летит, может, и вместе с инопланетянами, кто его знает 🙈», «Как говорится нынче: "достало жить в исторические события"», «Ещё и новая прическа в 2020».

Ранее мы рассказывали, что Михаил Добкин сцепился в прямом эфире с экс-нардепом Татьяной Черновол. Поводом для спора послужила тема Революции Достоинства. Черновол утверждала, что тогда люди, которые вышли на Майдан, спасли Украину от уголовной власти Януковича и от его страшного режима.

«В уважающей себя стране врагов и предателей не расстреливают, это слишком благородная казнь. Для этого есть веревка и мыло, но я вам этого не желаю» – тут же парировал Добкин и назвал главным бенефициаром Майдана экс-нарепа «Народного фронта» Сергея Пашинского.

Напомним, экс-нардеп Добкин пожаловался на токсикоз.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.

Также Politeka писала, что Добкин сбежал от коронавируса на мотоцикле.