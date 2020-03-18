Экс-нардеп Михаил Добкин решился кардинально изменить стиль
Результат похода в парикмахерскую он показал на своей странице в Instagram, чем несказанно удивил многочисленных подписчиков, передает Pоliteka.
На фото бывший парламентарий предстал абсолютно лысым, но с бородой.
«Привыкайте, друзья», – подписал он снимок.
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Позже он поделился еще одним снимком, на котором держит домашнего любимца, который «никак не привыкнет» к новому образу хозяина.
Пользователи немало удивились такой смене имиджа. Одни уверены, что лысина добавила возраста Добкину, другие же подчеркивают, что ему, записному байкеру, очень к лицу перемены.
«А по-моему, без бороды и с волосами было лучше... Выглядел моложе и свежей, и искорка в глазах была!)», «Хочется дать ляща», «Ничего себе👏 мне кажется, что больше на Тайсона Фьюри похож», «О, арабский шейх)))», «Старит лысина конкретно», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Михаил Добкин побывал на Кипре, где с единомышленниками рассекал по живописным дорогам острова, а соответствующими фотографиями и видео он делится на своей странице в Instagram.
На одном из снимков Добкин позирует в полной байкерской экипировке. Несмотря на яркое солнце и теплую погоду, на нем были кожаная мотокуртка, штаны и шлем.
Напомним, Добкин жестко сцепился с известной журналисткой.
Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.
Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.