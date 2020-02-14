Бывший народный депутат-оппоблоковец Михаил Добкин сцепился с экс-нардепом от «Народного фронта» Татьяной Черновол в эфире талеканала «НАШ»

За эпичной перепалкой двух бывших парламентариев следила вся страна, а видео «конструктивного диалога» разлетелось в сети, передает Politeka.

Поводом для спора послужила тема Революции Достоинства. Черновол утверждала, что тогда люди, которые вышли на Майдан, спасли Украину от уголовной власти Януковича и от его страшного режима.

Она добавила, что беглый экс-президент украл миллиарды, и вернуть удалось только малую часть – всего полтора миллиарда долларов.

«И теперь они на этих миллиардах окрепли и сейчас пришли сюда, сидят павлины, «мы вас дорасстреляем». По сути, это то, что я сейчас услышала», – эмоционально говорит Татьяна о тех, кто вернулся в Украину после избрания Зеленского.

«В уважающей себя стране врагов и предателей не расстреливают, это слишком благородная казнь. Для этого есть веревка и мыло, но я вам этого не желаю» – тут же парировал Добкин и назвал главным бенефициаром Майдана экс-нарепа «Народного фронта» Сергея Пашинского, а также прошелся по его сыну, который в 20 с лишним лет получил крупную должность в "Укроборонпроме".

«Вы кому рассказываете, какие вы, что вы делали? Вы зачем это говорите? Да вам нужно голову спрятать в песок и уши не показывать, и Бога молить, чтобы он простил вас за смерти что с этой стороны, что с той. Вы что тут рассказываете? Автомат ей подарили! Автомат подарили – уголовное преступление, если не сдала», – не менее эмоционально парировал экс-депутат.

Черновол посоветовала ему «не быковать» и напомнила, что ее муж был родом из Горловки и погиб, защищая Украину от российской агрессии на востоке Украины.

«Почему ты не защищал меня и мою семью? Почему мои дети – сироты, а ты здесь сидишь и рассказываешь, как вдову убитого... надо добить?...», – заявила она.

В конце концов Добкин выкрикнул в сторону Черновол «героиня», а она обозвала его «бандитом».

Ранее мы писали, что в свое время Добкин открыто поддержал «беркутовцев», расстреливавших Майдан. 30 января 2014 года тогда глава Харьковской ОГА пришел на сессию облсовета в черной футболке с надписью «Беркут». В таком же виде явились и харьковские депутаты от «Партии регионов».

Напомним, экс-нардеп Добкин пожаловался на токсикоз.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.

Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.







