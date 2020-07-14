У кандидата получилось обратить на себя внимание!

Предвыборный ролик экс-нардепа Михаила Добкина, который решил покорить Киев, произвел эффект разорвавшейся бомбы

Вскоре после появления этого эпичного видео соцсети запестрели перепостами и комментариями с мнением о художественной и практической ценности видео, актерской игре кандидата и его шансах на победу.

Добкин, записал первый рекламный ролик и идёт в мэры Киева. #kharkiv #kharkov #харьков #харків #новости #news #kharkivonline #kharkovonline #харьковонлайн Gepostet von Харьков online am Montag, 13. Juli 2020

Так, известный харьковский журналист Павел Федосенко отметил прогресс политика после приснопамятного видео с Кернесом в 2012 году, где, будучи кандидатом в мэры Харькова, Добкин пытался прочитать текст на камеру.

Осторожно, ненормативная лексика!

«А Добкин молодец. Обучаемый. В новом ролике ни слова ни сказал. От греха подальше 🤐», – написал он.

Его коллега Юрий Ларин тут же подыскал политику двойника: российского певца Шуру. Причем, судя с картинки, Шура – «неповторимый оригинал», а политик из Харькова – «жалкая пародия». При этом сходство между ними таки просматривается: оба лысые и бородатые.

«Тот случай, когда лучше проголосовать за мотоцикл, чем за его владельца», – написал один из пользователей под публикацией.

А вот бывший нардеп Борислав Береза даже был удостоен обратной связи от кандидата.

«Харьков от него избавился, так оно в Киев хочет. Ухо ему от селёдки, а не мэрство столицы Украины. Хотя, это же лишь его понты. Мы же все помним, что с таким лицом ему денег никто не даст. Допа идёт в дупу», – написал он в Фейсбуке.

«Береза, ты дуб», – прокомментировал оппонент и был удостоен отдельного ответа.

Как известно, о своем намерении побороться за кресло мэра Киева Добкин заявил еще месяц назад. Похоже на то, что политик таки решил попробовать свои силы и въехал в предвыборную гонку на американском мотоцикле при полном байкерском параде.

Напомним, скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "Будет всегда".

Как сообщала Politeka, похудевший Добкин показал, как спасается от вируса: "Спасибо, Одесса".

Также Politeka писала, что скандальный Добкин собрался посадить "раскольника" Порошенко.