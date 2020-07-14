Предвыборный ролик экс-нардепа Михаила Добкина, который решил покорить Киев, произвел эффект разорвавшейся бомбы
Вскоре после появления этого эпичного видео соцсети запестрели перепостами и комментариями с мнением о художественной и практической ценности видео, актерской игре кандидата и его шансах на победу.
Так, известный харьковский журналист Павел Федосенко отметил прогресс политика после приснопамятного видео с Кернесом в 2012 году, где, будучи кандидатом в мэры Харькова, Добкин пытался прочитать текст на камеру.
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Осторожно, ненормативная лексика!
«А Добкин молодец. Обучаемый. В новом ролике ни слова ни сказал. От греха подальше 🤐», – написал он.
Его коллега Юрий Ларин тут же подыскал политику двойника: российского певца Шуру. Причем, судя с картинки, Шура – «неповторимый оригинал», а политик из Харькова – «жалкая пародия». При этом сходство между ними таки просматривается: оба лысые и бородатые.
«Тот случай, когда лучше проголосовать за мотоцикл, чем за его владельца», – написал один из пользователей под публикацией.
А вот бывший нардеп Борислав Береза даже был удостоен обратной связи от кандидата.
«Харьков от него избавился, так оно в Киев хочет. Ухо ему от селёдки, а не мэрство столицы Украины. Хотя, это же лишь его понты. Мы же все помним, что с таким лицом ему денег никто не даст. Допа идёт в дупу», – написал он в Фейсбуке.
«Береза, ты дуб», – прокомментировал оппонент и был удостоен отдельного ответа.
Как известно, о своем намерении побороться за кресло мэра Киева Добкин заявил еще месяц назад. Похоже на то, что политик таки решил попробовать свои силы и въехал в предвыборную гонку на американском мотоцикле при полном байкерском параде.
Напомним, скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "Будет всегда".
Как сообщала Politeka, похудевший Добкин показал, как спасается от вируса: "Спасибо, Одесса".
Также Politeka писала, что скандальный Добкин собрался посадить "раскольника" Порошенко.