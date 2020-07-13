Экс-нардеп Михаил Добкин, успевший побыть главой ХОГА и мэром Харькова, решил покорять Киев

В сети появился первый предвыборный ролик Михаила Добкина, передает Politeka.net.

О своем намерении побороться за главное кресло столицы Добкин впервые заговорил в эфире телеканала «НАШ» в прошлом месяце.

«Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост», – заявил политик, пояснив, что ему очень не нравится то, что сейчас происходит в городе, и он намерен навести там порядок.

Но вернемся к ролику. В кадре скандальный экс-нардеп едет на одном из своих мотоциклов под песню «Як тебе не любити, Києве мій».

Затем он останавливается у памятника основателям Киева на набережной Днепра, в Наводницком парке, снимает очки и смотрит вдаль. В это время на памятнике появляется надпись «Як тебе не любили, Києве мій». С аналогичной поправкой заканчивает куплет песни и голос за кадром.

Таким образом Добкин намекает, что все, кто был до него, по-настоящему не старались сделать город лучше.

Добкин, записал первый рекламный ролик и идёт в мэры Киева. #kharkiv #kharkov #харьков #харків #новости #news #kharkivonline #kharkovonline #харьковонлайн Gepostet von Харьков online am Montag, 13. Juli 2020

По поводу пафосного видео в сети уже появились первые комментарии.

«Выражаю искренние соболезнования Киевлянам... хотя... разницы между нынешним и этим претендентом никто не заметит. Кроме «луДшего»», «Рекламу толковую сделали, песня и надпись, кандидату не пришлось чвякать», «Сильно конечно😂😆», «В Киеве все кандидаты на велике, а наш на мотыке, Первая столица👍», «Гена уже не раз говорил, что лицо у Миши скучное денег ему никто не даст, а он то знает что говорит.😃», «В Харькове ему определенно ничего не светит», «Врядли догонит по остроумию Кличко уже. В Харькове точно нет, а в Киеве его вряд ли настолько знают», – иронизируют пользователи.

Напомним, скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "Будет всегда".

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